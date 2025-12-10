Tunceli doruklarında dağcıları çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken kent, dağcılık faaliyetlerine ve doğa sporlarına elverişli ortamlar sunuyor.

Kentin Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe sahip Munzur, Mercan, Hel, Meydan ve Bağırpaşa dağları da yılın her döneminde dağcıların rotasında yer alıyor.

Günübirlik etkinliklerle tırmanışlar yapan dağcılar, zorlu parkurlarda tek sıra halinde saatlerce yürüyerek hedefledikleri zirvelere ulaşıyor. Yüksek rakımlarda eşsiz manzaralar gören dağcılar, bazen de sarp yamaçlarda avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçileriyle karşılaşıyor.

Belirli bir mesafeden dağ keçilerini gözlemleyen dağcılar, fotoğraf ve videolar çekerek hayvanları doğal yaşam alanlarında kayıt altına alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları çeşitli çalışmalarla dağ keçilerini kaçak avcılardan koruyor.

Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, Tunceli'deki dağların her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

"Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Ovacık'taki Munzur Dağları'nın Satır Zirvesi'ne rotamızı çevirdik. Sabahın erken saatlerinde 15 kişilik ekibimizle yola çıkıp başarılı bir faaliyet gerçekleştirdik. Tırmanışımız esnasında iki mevsimi bir arada yaşadık. Ovacık'ın ovalarında sonbaharın renkleri hakimken, yükseklere çıktığımızda yer yer 1 metre karla karşılaştık ve ortalama 2 bin 750 rakıma ulaştık. Tüm dağcı dostlarımızı buraya bekleriz ama kulüp olarak bir şiarımız var; çevremizi temiz tutalım, doğaya sahip çıkalım ve sadece ayak izlerimiz kalsın."

Bölgedeki dağlarda endemik bitkilerin yetiştiğini belirten Doğan, "Özellikle kış aylarında yağan kar zirvelerde çok güzel görüntüler oluşturuyor. Ayrıca yaz mevsiminde de ilimizdeki tüm dağların zirvelerine tırmanışlar yapıyoruz. Pülümür'deki Hel Dağları da Munzur Dağları'nın bir silsilesi ve 10-15 tane zirvesi var, bu zirvelerin yüksekliği 3 bin 300 metreyi buluyor" dedi.

Ömer Tanış da yaklaşık 8 yıldır Tunceli'de yaşamını sürdürdüğünü ve yaban hayatıyla ilgili çalışmalar yaptığını kaydetti.

Tanış, zamanının çoğunu doğayla iç içe geçirdiğini dile getirerek, "Burada su samuru, bozayı ve vaşak gibi birçok yaban hayvanını fotoğrafladım. Bugün de Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün etkinliğine katıldım ve yaklaşık 2 bin 750 metrelik bir rakıma ulaştık. Munzur Dağları'nda görmek istediğim ender bir tür olan çengel boynuzlu dağ keçilerine denk geldik. Birkaç kare fotoğraf çektikten sonra gözden kayboldular" ifadelerini kullandı.

Dilaver Eren de İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra geçen yıl memleketi Tunceli'nin Ovacık ilçesine yerleştiğini belirtti.

Hayallerini gerçekleştirmek için dağları gezdiğini söyleyen Eren, "Munzur Dağları'na tırmanışımız esnasında koruma altında olan dağ keçilerine denk geldik ve çok büyük heyecan yaşadık. Buraya gelen arkadaşların yaban hayatına saygılı olmalarını ve çöplerini doğaya bırakmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu.