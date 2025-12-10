Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tunceli doruklarında dağcıları çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor

        Tunceli doruklarında dağcıları çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor

        Tunceli'de dağcılar, zirvelere yaptıkları tırmanışlar esnasında nesli koruma altında olan çengel boynuzlu dağ keçileriyle karşılaşarak farklı bir heyecan yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağcıları karşılıyor! Avlanması yasak...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğal güzellikleriyle dikkati çeken kent, dağcılık faaliyetlerine ve doğa sporlarına elverişli ortamlar sunuyor.

        Kentin Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe sahip Munzur, Mercan, Hel, Meydan ve Bağırpaşa dağları da yılın her döneminde dağcıların rotasında yer alıyor.

        Günübirlik etkinliklerle tırmanışlar yapan dağcılar, zorlu parkurlarda tek sıra halinde saatlerce yürüyerek hedefledikleri zirvelere ulaşıyor. Yüksek rakımlarda eşsiz manzaralar gören dağcılar, bazen de sarp yamaçlarda avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçileriyle karşılaşıyor.

        Belirli bir mesafeden dağ keçilerini gözlemleyen dağcılar, fotoğraf ve videolar çekerek hayvanları doğal yaşam alanlarında kayıt altına alıyor.

        REKLAM

        KAÇAK AVCILIĞA KARŞI KORUNUYORLAR

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları çeşitli çalışmalarla dağ keçilerini kaçak avcılardan koruyor.

        Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, Tunceli'deki dağların her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

        Bölgedeki dağlarda endemik bitkilerin yetiştiğini belirten Doğan, "Özellikle kış aylarında yağan kar zirvelerde çok güzel görüntüler oluşturuyor. Ayrıca yaz mevsiminde de ilimizdeki tüm dağların zirvelerine tırmanışlar yapıyoruz. Pülümür'deki Hel Dağları da Munzur Dağları'nın bir silsilesi ve 10-15 tane zirvesi var, bu zirvelerin yüksekliği 3 bin 300 metreyi buluyor" dedi.

        "DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM VE SADECE AYAK İZLERİMİZ KALSIN"

        Taylan Kıllı ise belirli aralıklarla kentteki dağlara gezi faaliyetleri düzenlediklerini anlattı.

        REKLAM

        Dağcılık faaliyetlerine her geçen gün ilginin arttığına dikkati çeken Kıllı, şöyle konuştu:

        "Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Ovacık'taki Munzur Dağları'nın Satır Zirvesi'ne rotamızı çevirdik. Sabahın erken saatlerinde 15 kişilik ekibimizle yola çıkıp başarılı bir faaliyet gerçekleştirdik. Tırmanışımız esnasında iki mevsimi bir arada yaşadık. Ovacık'ın ovalarında sonbaharın renkleri hakimken, yükseklere çıktığımızda yer yer 1 metre karla karşılaştık ve ortalama 2 bin 750 rakıma ulaştık. Tüm dağcı dostlarımızı buraya bekleriz ama kulüp olarak bir şiarımız var; çevremizi temiz tutalım, doğaya sahip çıkalım ve sadece ayak izlerimiz kalsın."

        Ömer Tanış da yaklaşık 8 yıldır Tunceli'de yaşamını sürdürdüğünü ve yaban hayatıyla ilgili çalışmalar yaptığını kaydetti.

        Tanış, zamanının çoğunu doğayla iç içe geçirdiğini dile getirerek, "Burada su samuru, bozayı ve vaşak gibi birçok yaban hayvanını fotoğrafladım. Bugün de Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün etkinliğine katıldım ve yaklaşık 2 bin 750 metrelik bir rakıma ulaştık. Munzur Dağları'nda görmek istediğim ender bir tür olan çengel boynuzlu dağ keçilerine denk geldik. Birkaç kare fotoğraf çektikten sonra gözden kayboldular" ifadelerini kullandı.

        Dilaver Eren de İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra geçen yıl memleketi Tunceli'nin Ovacık ilçesine yerleştiğini belirtti.

        Hayallerini gerçekleştirmek için dağları gezdiğini söyleyen Eren, "Munzur Dağları'na tırmanışımız esnasında koruma altında olan dağ keçilerine denk geldik ve çok büyük heyecan yaşadık. Buraya gelen arkadaşların yaban hayatına saygılı olmalarını ve çöplerini doğaya bırakmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri
        #Tunceli
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor