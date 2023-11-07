Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'deki tarihi 'Gelin odaları', turizme kazandırılacak

        TUNCELİ´deyöre halkınca `Gelin Odaları´ olarak bilinen, Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapıldığı değerlendirilen tarihi alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'deki tarihi 'Gelin odaları', turizme kazandırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ´deyöre halkınca `Gelin Odaları´ olarak bilinen, Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapıldığı değerlendirilen tarihi alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.  

        Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan, içinde bir kral tahtı ile tutsakların cezalandırıldığı zindanın ve kayaların oyularak yapıldığı, taş merdivenlerle çaya ulaşıp su alındığı gizli bir geçidin de olduğu `Gelin Odaları´nın, turizme kazandırılması için, Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, Tunceli Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü´nce çalışma başlatıldı. Urartular tarafından yapıldığı ve geçmişinin 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülen tarihi alandaki röleve ve çevre düzenlemeleri için düşünülen güzergahları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür Müdürü İsmet Ulaşoğlu, Müze Müdürü Kenan Öncel, Fırat Kalkınma Ajansı İl Müdürü Murat Ortak ve Arkeolog Özgür Şahin, yerinde inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde 2 bin rakımda dünya şampiyonasına hazırlı...
        Sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde 2 bin rakımda dünya şampiyonasına hazırlı...
        Tunceli'de hız ihlalinden 403 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten mene...
        Tunceli'de hız ihlalinden 403 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten mene...
        Tunceli'de kaçakçılık denetiminde bandrolsüz ürün ve silah ele geçirildi
        Tunceli'de kaçakçılık denetiminde bandrolsüz ürün ve silah ele geçirildi
        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köylerde incelemelerde bulundu
        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köylerde incelemelerde bulundu
        Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
        Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
        Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı