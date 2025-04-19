İhraç edilen Ulukale dutunu don vurdu

Türkiye'nin en önemli dut merkezlerinden olan ve birçok şehrin yanı sıra Avrupa ülkelerine ihraç da edilen coğrafi işaretli Ulukale dutunu don vurdu. Ulukale ve Bozağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmettin Duman, "Kaybımız 2024 yılı verilerine göre 120 milyon liradır" dedi.

Tunceli'de verimli topraklara sahip Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale ve Bozağaç ile yakınlarındaki köylerde 350 üretici geçimlerini yaklaşık 3 bin dekar alana dikili dut ağaçlarından sağlıyor. Yetiştirilen dutlar kurulan kooperatif aracılığıyla birçok şehrin yanı sıra 10 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'deki en önemli dut üretim merkezi olan ilçedeki coğrafi işaretli Ulukale dutu, kar yağışı ve don nedeniyle büyük zarar gördü. Bölgede inceleme yapan ekipler, bölgedeki ağaçlarda yüzde 100 oranında bir zarar oluştuğunu tespit etti.

'DUT ÜRETİMİNİN YÜZDE 100'Ü NE YAZIK Kİ YOK OLDU'

Ulukale ve Bozağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmettin Duman, "Bu sene 10-11-12 Nisan'da olumsuz hava koşulları, kar ve tipiden dolayı ağaçlarımızda don olayı meydana geldi. 2025 yılına ait dut üretiminin yüzde 100'ü ne yazık ki yok oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden gelen yetkililerin yaptığı çalışmalarda bu teyit edildi. Kurumlarımız gerçekten hassas davrandılar. Zaman kaybetmeden zararımızı tespit ettiler. Umarız merkezi yönetim de hassasiyetle davranır ve üreticinin yüzünü güldürür. Kaybımız 2024 yılı verilerine göre 120 milyon liradır" dedi.