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        Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL'lik dolandırıcılık; 5 gözaltı

        TUNCELİ merkezli 3 ilde, sahte bungalov ilanları verip, çok sayıda kişiyi 10 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:55
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        Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL'lik dolandırıcılık; 5 gözaltı
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        TUNCELİ merkezli 3 ilde, sahte bungalov ilanları verip, çok sayıda kişiyi 10 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

        Tunceli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü bungalov ilanı üzerinden rezervasyon için 315 bin liralık ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

        Özel ekibin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayanlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları, bu yöntemle son 6 ayda 115 kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca telefonlarından yapılan incelemede, bugüne kadar toplamda 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları saptandı. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin ve Mersin'de 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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