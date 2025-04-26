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        Geçen sene köklerinden kestikleri ceviz ağaçlarının bu yıl da filizlerini kopardılar

        TUNCELİ merkeze bağlı Demirkapı köyünde Selman Yeşilgöz'e ait 30 ceviz ağacının filizleri koparıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:30
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        Geçen sene köklerinden kestikleri ceviz ağaçlarının bu yıl da filizlerini kopardılar
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        TUNCELİ merkeze bağlı Demirkapı köyünde Selman Yeşilgöz'e ait 30 ceviz ağacının filizleri koparıldı. Geçen yıl da aynı sayıdaki ceviz ağacının kökünden kesildiğini belirten Yeşilgöz'ün şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Tunceli'de 2 bin rakımlı dağ köyü olan Demirkapı’da yaşayan Selman Yeşilgöz’ün geçen yıl hasat yapılmadan önce 30 ceviz ağacı kimliği belirsiz kişiler tarafından köklerinden kesildi. Yeşilgöz, ceviz ağaçlarını yeniden yeşertmek için aşılama çalışması yaptı. Aşılama olumlu sonuç verince ağaçlar filizlendi. Dün de 30 ağacın filizleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından koparıldı. Yeşilgöz'ün şikayeti üzerine, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme yapıp rapor tuttu. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Selman Yeşilgöz, 2 yıldır köyde kendisine ait ceviz ağaçlarının kesildiğini ifade ederek, "Köyümüz 1993-94 yıllarında boşaltıldı. Daha sonra köylülerimiz tekrar köylerine dönmeye başladı. Geçmişe ait ceviz ağaçları zarar gördüğü için biz de yeniden köyü cevizlendirmeye çalıştık. Ailemizle birlikte 30 kök ceviz diktik. Ancak geçen sene bunlar kökünden kesildi biz de kurtarmaya çalıştık. Budama ve aşılama yaptık. Ancak bu ağaçların yeniden kesildiğini gördük. Ceviz orman kanunlarına göre korunan bir tür, ben bile kendime ait olan ağacı kesemem. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, bir an önce faillerin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

        'BU AĞAÇLARI ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜK'

        Komşusu Emel Tuncel de "Biz bu cevizleri büyütmek için çeşmeden doldurduğumuz kovaları uzakta olan cevizlere zorlukla verdik. Geçtiğimiz yıl alıp kökten kestiler. Aşı yaptık, yeniden filizlenmişti. Bu sene de filizlerini kesmişler. Yazık günah, bu ağaçlardan ne istiyorsunuz? Bu kişileri jandarma bir an önce bulsun. Cidden hem korkuyor hem de üzülüyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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