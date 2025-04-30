Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için anma töreni

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde PKK'lı teröristlerle 15 yıl önce çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için anma töreni düzenlendi.

Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 30 Nisan 2010 gecesi saldırı düzenleyen kalabalık PKK'lı terörist grubuyla çıkan çatışmada, Karakol Komutanı Astsubay Hasan Özüberk'in de aralarında bulunduğu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yapılan çalışmalarda, saldırının 31 kişilik PKK'lı terörist grup tarafından yapıldığı tespit edilirken, grubun Sarıyayla Karakolu'nun maketi üzerinde eylem planları yaparken çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.

'GECE OLANLARI DÜŞÜNÜP UYUYAMAMIŞTIM'

Şehit olan 5 asker için Sarıyayla Karakolu'nda anma töreni düzenlendi. Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Nazımiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, şehit yakınları ve askeri personel katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, şehitlere rahmet dileyerek, "Bundan tam 15 yıl önce şehit verdiğimiz şehitlerimizi anmak için buradayız. 15 yıl önce kalleş terör örgütü gece baskın düzenledi. 5 kahraman askerimizi şehit verdik. Ben çok uzak değildim o dönemde. Buraya sınır bir ilçedeydim, gece olanları düşünüp uyuyamamıştım. Biz çok özel bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Memleketin vatan olabilmesi için bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.