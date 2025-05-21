Güzelliğiyle hayran bırakan Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası'na alınması talebi

TÜRKİYE'nin en önemli milli parkları arasında yer alan Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile hayranlık uyandırıyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte yeşile bürünen vadi ve Munzur Çayı havadan görüntülendi. Vadinin Dünya Kültür Miras Listesi (UNESCO) listesine alınması talep edildi. Avukat Barış Yıldırım, “Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda Munzur Vadisi Milli Parkı’nda 2 bin 250’nin üzerinde bitki saptandı. Dünya Miras Komitesince 10 kriterden 1’ini karşılasa listeye alınıyor. Munzur havzası bu kriterlerden 1’ini değil, 6’sını karşılıyor” dedi.

Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de 'milli park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Meşe türlerinin yükseklerde hakim olduğu park, ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç ve çalı gibi bitki türlerine, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, urkeklik, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzellikleriyle yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Milli parka gelenlerin bir kısmı yüksek rakımlı dağlarda ve yaylalarda doğa gezisine katılırken, kimisi de Munzur'un kenarında serinliğin keyfini çıkarıyor. İlkbahar aylarında birçok kentten Tunceli’ye turlar düzenleniyor. Bölgeye gelenler, doğal güzellik eşliğinde bol bol fotoğraf çekerken kara yolunda ve dağ yamaçlarında başta yaban keçisi olmak üzere birçok yaban hayvanını görüp izleyebiliyor. Ovacık ilçesine 10 kilometre uzakta bulunan gözelerden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur çayı, ilkbahar renkleriyle birleşerek güzel bir atmosfer oluşturuyor.