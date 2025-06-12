Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Park halindeyken hareket eden kamyon 5 araca çarptı

        TUNCELİ'de, rampada park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu geri hareket ederek 5 araca çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeyken hareket eden kamyon 5 araca çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUNCELİ’de, rampada park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu geri hareket ederek 5 araca çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rampaya park edilen ve freninin boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu, geri hareket ederek bir binanın önünde park halinde bulunan 4 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Munzur Vadisi'nden özenle topladığı taşlar, tuvali oldu
        Munzur Vadisi'nden özenle topladığı taşlar, tuvali oldu
        Tunceli'de mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi termal kamerayla bulundu
        Tunceli'de mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi termal kamerayla bulundu
        Tunceli'de mantar toplarken kaybolan kişi ölü bulundu
        Tunceli'de mantar toplarken kaybolan kişi ölü bulundu
        Mantar toplarken kayboldu; cansız bedeni bulundu
        Mantar toplarken kayboldu; cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı
        Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı