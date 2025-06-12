Park halindeyken hareket eden kamyon 5 araca çarptı

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rampaya park edilen ve freninin boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu, geri hareket ederek bir binanın önünde park halinde bulunan 4 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUNCELİ’de, rampada park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu geri hareket ederek 5 araca çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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