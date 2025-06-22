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        Munzur'da rafting heyacanı

        TUNCELİValisi Şefik Aygöl ile genç sporcular, Türkiye'nin en uzun rafting parkurları arasında yer alan Munzur Çayı'nda rafting yaparak kürek çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:35
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        Munzur'da rafting heyacanı
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        TUNCELİValisi Şefik Aygöl ile genç sporcular, Türkiye'nin en uzun rafting parkurları arasında yer alan Munzur Çayı'nda rafting yaparak kürek çekti. Vali Aygöl, "Burada rafting var, kano var. Aslında doğanın bütün güzellikleri var burada. Ben de gençlerle birlikte raftingimizi yaptık. İnşallah ülkemizin en iyi merkezi haline getirmek için uğraşlar içerisinde olacağız" dedi.

        Ovacık ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan gözelerden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur Çayı, yaz mevsiminde berraklığı ve doğanın yeşil renkleriyle birleşerek güzel bir atmosfer oluşturuyor. Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen ve dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından sayılan Munzur Çayı, yılın her döneminde tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Sarp dağların arasında kurulu olduğu için henüz keşfedilmemiş birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan ve yurdun önemli rafting alanlarından olan kent, doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Hafta içi ve hafta sonlarında çevre illerden kente gelen tatilciler, özellikle rafting yapmak için soluğu Munzur Vadisi Milli Parkı girişindeki Su Sporları Merkezi'nde alıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörler koordinesinde rafting sporcularıyla birlikte rafting yapmak için milli parktaki Siliç mevkisinde bir araya geldi. Gerekli hazırlıklarını yapıp, ekipmanları giyen Vali Aygöl ve sporcular, milli parkın yeşil tonları arasında, yaklaşık 1,5 saat rafting yaptı.

        ULUSLARARASI ŞAMPİYONA İÇİN HAZIRLIK

        Munzur'un güzelliklerini görmek için vatandaşları Tunceli'ye davet eden Vali Aygöl, "Gençlerimizle, şampiyonlarımızla birlikte ilk kez raftingimizi Munzur'da yapmış olduk. Gerçekten müthiş bir doğa var. Doğanın yanında zaten Munzur'un kendisi müthiş. Ayrıca müthiş gençlerimiz var. Biraz önce gençlerimize şöyle bir ifade kullandık; 'rafting en güzel nerede yapılır' diye. 'Tabii ki Munzur'da' dedik. Burada rafting var, kano var. Aslında doğanın bütün güzellikleri var burada. Gençlerle birlikte biraz önce raftingimizi yaptık. İnşallah ülkemizin en iyi merkezi haline getirmek için uğraşlar içerisinde olacağız. Yarım saat önce federasyon başkanımızla da görüştük. Geçen sene burada güzel bir şampiyona yapıldı. Önümüzdeki sene uluslararası şampiyona yapmak üzere bir çalışma içerisinde olacağımızı birlikte değerlendirdik. Ben buna katkı sağlayan, özellikle doğamızı koruyan, doğamıza, Munzur'a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle 'Terörsüz Türkiye'nin şu anda çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu dönemde bütün vatandaşlarımızı Munzur'a, doğaya, bu güzelliğe beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

        'ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZI OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

        Vali Aygöl, Tunceli'nin ülkenin parlayan yıldızı olması için çaba göstereceklerini ifade ederek, "3 kademeli bir parkurumuz var. İlk kademesini yaptık, tehlike oranı en düşük olandı. Sonra biraz daha zor bir parkurumuz var. En zor parkurumuz var. En düşük parkurda, çok adrenalini yüksek bir şekilde bir spor yapmış olduk. Öbür tarafları da hem denemek istiyorum hem de merak ediyorum. Ülkemizin en önemli merkezlerinden biri oldu. Bu merkezi vatandaşlarımızın gelip görmesini arzuluyorum. Bugün tam zamanı ve tam fırsatı diyoruz. İnşallah ülkemizin turizmde parlayan yıldızı haline getirmek için çaba içerisinde olacağız" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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