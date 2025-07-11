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        Tunceli'de 27 yıl önce 1 asker ve 2 sivili şehit eden TKP/ML-TİKKO'lu terörist, yakalandı

        TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, 27 yıl önce 1 asker ile 2 sivili şehit eden, 1 askeri de yaralayan TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi 'Zafer' kod adlı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:45
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        Tunceli'de 27 yıl önce 1 asker ve 2 sivili şehit eden TKP/ML-TİKKO'lu terörist, yakalandı
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        TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, 27 yıl önce 1 asker ile 2 sivili şehit eden, 1 askeri de yaralayan TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi ‘Zafer’ kod adlı H.K.’nın yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Büro ekiplerince, faili meçhul suçların aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Özel ekip, delilleri toplayarak bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt mensuplarının ifadeleri ve teşhisleri sonucu, 1998 yılında Tunceli’nin Pertek ilçesi Dorutay bölgesinde silahlı saldırıyla Jandarma Komando Er Mehmet Anaç’ı şehit ettiği, Er Olcay Melek’i de yaraladığı, Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde de 2 sivili şehit ettiği olayların faili, TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubu Zafer kod adlı H.K. olduğu belirlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara, İzmir ve Mersin'de yapılan teknik ve fiziki takiplerin sonucunda H.K.’nın, Mersin’de saklandığı tespit edildi. Adresine yapılan şafak operasyonuyla H.K., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

        VALİ AYGÖL: TERÖRE İLİMİZDE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

        Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman’ın katılımıyla ‘Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında kentteki terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı. Vali Aygöl, Tunceli'nin huzur kenti olması için 6 bin 87 güvenlik personelinin mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yaptığını söyledi. Yakalanan teröristin tutuklandığını da belirten Vali Aygöl, “17 Haziran 2025’te yapılan operasyonda, 27 yıl önce bir askeri personelimizin şehit edilmesi, 1 personelimizin de yaralanması ve 2 sivil vatandaşımızın da şehit edilmesinin faali olduğu tespit edilen TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi Zafer kod adlı H.K., Mersin ilinde icra ettiğimiz operasyonda yakalanmış adli mercilerce tutuklanmıştır. Teröre ilimizde asla geçit vermeyeceğiz. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetlerine karşı çalışmalar titizlikle devam edecektir” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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