Tunceli'de 27 yıl önce 1 asker ve 2 sivili şehit eden TKP/ML-TİKKO'lu terörist, yakalandı

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, 27 yıl önce 1 asker ile 2 sivili şehit eden, 1 askeri de yaralayan TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi ‘Zafer’ kod adlı H.K.’nın yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Büro ekiplerince, faili meçhul suçların aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Özel ekip, delilleri toplayarak bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt mensuplarının ifadeleri ve teşhisleri sonucu, 1998 yılında Tunceli’nin Pertek ilçesi Dorutay bölgesinde silahlı saldırıyla Jandarma Komando Er Mehmet Anaç’ı şehit ettiği, Er Olcay Melek’i de yaraladığı, Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde de 2 sivili şehit ettiği olayların faili, TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensubu Zafer kod adlı H.K. olduğu belirlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara, İzmir ve Mersin'de yapılan teknik ve fiziki takiplerin sonucunda H.K.’nın, Mersin’de saklandığı tespit edildi. Adresine yapılan şafak operasyonuyla H.K., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.