Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Mameki Köprüsü’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kırbağ’a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kırbağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kırbağ’ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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