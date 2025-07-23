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        Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        TUNCELİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hasan Kırbağ (69), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:05
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        Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        TUNCELİ’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hasan Kırbağ (69), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Mameki Köprüsü’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kırbağ’a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kırbağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kırbağ’ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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