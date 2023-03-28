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Tunceli'de besiciler "süt kuzuları"nı özenle büyütüyor

AA

Tunceli'de besiciler "süt kuzuları"nı özenle büyütüyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de besiciler, doğan kuzuları sağlıklı büyütebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Yayla ve meraların geniş yer kapladığı Tunceli'de küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Ovacık, Pertek ve Çemişgezek ilçelerine bağlı köyler başta olmak üzere yöredeki yerleşim birimlerinde yaşayan besiciler, dört mevsim hayvanlarının bakımıyla ilgileniyor.

Besiciler, ocak-mart döneminde kuzu doğumları dolayısıyla ağıllarda yoğun mesai harcıyor. Koyunların doğum esnasında zorlanması nedeniyle belirli saatlerde nöbet tutan besiciler, kuzuların dünyaya sağlıklı şekilde gelmesi ve telef olmaması için gece gündüz çaba harcıyor.

Yeni doğan kuzuları günde iki kez anneleriyle buluşturan besiciler, aç kalan veya hasta olan bazı kuzuları da biberon yardımıyla besleyip büyütmeye çalışıyor.

- "Gece yarılarına kadar uyumadığımız oluyor"

Pertek ilçesinde yaşayan besici Gökhan Kos, AA muhabirine, bu yıl koyunlarının ocak ayından itibaren kuzulamaya başladığını söyledi.

Koyunların doğum zamanı işlerinin arttığını belirten Kos, şunları kaydetti:

"Günde 15 koyunumuzun doğum yaptığı oluyor. Yeni doğan kuzuları sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzularımızı yaklaşık 4 ay boyunca annelerine emzirtip sağlıklı büyütmeye çalışıyoruz. Koyunlarımızdan yazın sağdığımız sütle de peynir üretiyoruz."

Ailesiyle hayvancılıkla uğraşan Necla Kos ise mevsimlere göre iş yoğunluğunda artış yaşandığını dile getirdi.

Kos, işini severek yaptığını ifade ederek, "Koyunlarımız doğum yaptıkları zaman çok uğraşıyoruz ve gece yarılarına kadar uyumadığımız oluyor. Bazı koyunlarımız kuzularına sahip çıkmıyor ve o kuzuların aç kalmaması için de annelerine emzirmeye çalışıyoruz. Köyde yaşamanın çok avantajı var. Her yer yemyeşil ve doğayla iç içe yaşam sürüyoruz." diye konuştu.

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