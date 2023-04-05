Tunceli'de atıl araziler meyve fidanlarıyla üretime kazandırılıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de atıl arazilerin üretime kazandırılması amacıyla çiftçilere 4 bin 890 meyve fidanı dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki atıl arazilerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde "Geleceğimize Nefes Çocuklarımıza Miras Badem Projesi" ile "Dut Yetiştiriciliğiyle Yeni Gelir Kapısı" projeleri hayata geçirildi.
Proje kapsamında ilçelerde tohum dağıtım töreni düzenlendi.
Programda, üreticilere 2 bin 585 dut ve 2 bin 305 badem fidan teslim edildi.