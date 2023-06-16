Tunceli Valiliği, Hızır Dergahı'ndaki yazının güvenlik güçlerince silindiği iddialarını yalanladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesindeki Hızır Dergahı binası duvarında bulunan "Dergehe Xızır" yazısının güvenlik güçlerince silindiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu çerçevede konunun, Valilik tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hızır Dergahı Derneği Başkanı'yla yapılan görüşmede, dernek binası üzerinde bulunan 'Dergehe Xızır' yazısının yanlış yazıldığı yönünde vatandaşlardan kendilerine yönelik tepkilerin olduğunu, bu sebeple 2021 yılının yaz ayları içerisinde söz konusu yazıyı dernek yönetimi olarak 'Derge Hızır' olarak değiştirdiklerini ifade etmiştir. Kamuoyunu yanıltmak, sosyal medya ve basın üzerinden kamuoyu oluşturmak üzere yapılan bu asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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