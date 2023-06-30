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Tunceli'de 16 bin 370 dekar tarım arazisi güneş enerjisiyle sulanacak

AA

Tunceli'de 16 bin 370 dekar tarım arazisi güneş enerjisiyle sulanacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapımı tamamlanan pompaj sulama enerji tesisinin faaliyete geçmesiyle 16 bin 370 dekar tarım arazisi, güneşten elde edilecek enerjiyle sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin Akpazar beldesinde tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında pompaj sulama projesinin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Proje kapsamında, enerji ihtiyacını karşılayarak üreticileri yüksek fatura bedellerinden kurtarmak için de 2021'de güneş enerjisi tesisinin yapımına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşin 2022 yılında sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlamıştır. 1,2 megavat kurulu güç ile projelendirilen tesisin yapımı sonrası bir yıllık işletilmesi yüklenici firma uhdesinde yapılacaktır. Akpazar’da kurulan bu proje, DSİ tarafından Türkiye genelinde pompajlı sulamalara kurulması planlanan pompaj sulaması enerji tesisleri projeleri için örnek olma özelliği de taşımaktadır. Burada kurulan tesis ile pompaj sulaması enerjisi tecrübe edilerek buna göre gelecekte yapılacak olan diğer işlerde ülkemize öncülük etmesine yardımcı olunması amaçlanmıştır."

- Tuncelili üreticiler yaklaşık 93 milyon lira daha fazla kazanacak

Açıklamada, Akpazar'daki pompaj sulaması tesisinin 72 metre terfili olduğu, 2017'den itibaren faaliyete alınan ve yaklaşık yüzde 55 oranında sulu tarım ile ülke ekonomisine hizmet verdiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tesis sayesinde modern sulama ile tanışan 16 bin 370 dekar arazide işletme maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçilerimiz farklı ürünler ekerek kazançları artacak. Tuncelili üreticiler 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 93 milyon lira daha fazla kazanacaktır."

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