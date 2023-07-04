Tunceli'de orman yangınlarına karşı Munzur ve Pülümür vadilerinde denetim yapıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de polis ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Munzur ve Pülümür vadilerinde denetim gerçekleştirdi.

Son zamanlarda turist yoğunluğunun yaşandığı kentte, Valilik koordinesinde doğanın korunması için çeşitli tedbirler alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda Munzur ve Pülümür vadilerinde orman yangınlarına karşı denetim yaptı.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde vatandaşları doğada ateş yakmamaları ve çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Belirli aralıklarla sürdürülecek denetimlerde kurallara uymayan kişilere cezai işlem uygulanacak.

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