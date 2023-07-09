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        Tunceli'de ayak bileği kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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        Giriş: 09.07.2023 - 18:36
        Tunceli'de ayak bileği kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıktığı dağlık alanda ayak bileği kırılan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İlçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden 72 yaşındaki Mehmet Çelik Çakmak, patikada ilerlerken düşerek ayak bileğini kırdı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

        Arazinin sarp olmasından dolayı bölgeye ambulans gidemediği için Düzgün Baba Dağı'na, Malatya'dan ambulans helikopter intikal etti.

        Ekiplerin desteğiyle helikoptere taşınan Çakmak, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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