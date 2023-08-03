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        Tunceli'de 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:42
        Tunceli'de 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi.

        Nazımiye Belediyesi, Düzgün Baba Cemevi Derneği ve bazı derneklerin işbirliğiyle ilçede etkinlik organize edildi.

        İlçeye gelen misafirlerin karşılanmasıyla başlayan program, Düzgün Baba Dağı'nın ziyaret edilmesiyle devam etti.

        Çeşitli panellerin yapıldığı etkinlik, Moğollar, Erdal Erzincan, Aydın Yağan, Sasa Serap ve Hüseyin Korkankormaz'ın konser vermesiyle sona erdi.

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