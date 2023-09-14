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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesini ziyaret etti

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 20:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:01
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesini ziyaret etti
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        Vali Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Nazımiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Tören mangası tarafından karşılanan Tekbıyıkoğlu, buradaki incelemelerinin ardından Hükümet Konağına geçerek kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

        İlçedeki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği, Belediye Başkanlığı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Tekbıyıkoğlu, daha sonra ilçede Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde meslek öğrenen kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

        Bölge turizmi açısından büyük öneme sahip Dereova Şelalesi'ni de gezen Tekbıyıkoğlu, Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığındaki askerlerle bir araya geldi.

        Tekbıyıkoğlu, karakol komutanıyla görüşerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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