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        Çemişgezek'te İlköğretim Haftası kutlandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:53
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        Çemişgezek'te İlköğretim Haftası kutlandı
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        Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Altuntaş çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Tören, öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösteriler sunmasıyla sona erdi.

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