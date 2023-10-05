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        Tunceli'de çıktığı ceviz ağacından düşen kişi öldü

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:29
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        Tunceli'de çıktığı ceviz ağacından düşen kişi öldü
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Büyükyurt köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Şeref Uçar, bahçesindeki ağaçtan ceviz toplarken yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

        Uçar'ın yaralandığını gören ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine köye giden ekipler, yaralıyı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Uçar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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