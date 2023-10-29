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        Çemişgezek'te Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle futbol ve voleybol turnuvası yapıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:35
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        Çemişgezek'te Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle futbol ve voleybol turnuvası yapıldı
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı.

        Bir hafta süren futbol müsabakalarında ortaokullar arasında Raşit Yüksel İmam Hatip Ortaokulu takımı birinci olurken liseler arası müsabakalarda ise Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı birinciliği kazandı.

        Voleybol turnuvasında ise Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.

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