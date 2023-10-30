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        Tunceli'de arıların soktuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kamyonetin kasasından düşen kovandan çıkan arıların soktuğu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:21
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        Tunceli'de arıların soktuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kamyonetin kasasından düşen kovandan çıkan arıların soktuğu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İlçedeki Elazığ Caddesi'nde bir vatandaş kamyonetle arılarını taşıdığı sırada kovanlardan biri düştü.

        Kovan kapağının açılmasıyla dışarı çıkan arılar, çevreye yayıldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Arıların soktuğu 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Çevreye yayılan arılar ise maske giyen kişilerin uzun uğraşları sonucu kovana konuldu.

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