Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'nin Akpazar Ovası'nda 90 çiftçi 1700 dekarda şeker pancarı üretiyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 90 çiftçi, modern sulama sistemleriyle 1700 dekarda şeker pancarı üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'nin Akpazar Ovası'nda 90 çiftçi 1700 dekarda şeker pancarı üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 90 çiftçi, modern sulama sistemleriyle 1700 dekarda şeker pancarı üretiyor.

        Kentte, tarım ve hayvancılık ile arıcılık faaliyetleri birçok ailenin önemli gelir kaynağı arasında yer alıyor.

        Mazgirt ilçesinde yaşayan köylüler de son yıllarda Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün hayata geçirdiği projeler ile modern sulamadan faydalanmaya başladı.

        Bu sayede ilçenin Akpazar Ovası'ndaki atıl arazilerini değerlendiren üreticiler, tarlalarını buğday ile arpanın yanı sıra şeker pancarı, ayçiçeği, mısır ve yonca gibi ürünler ekerek değerlendiriyor.

        Bölgede yaklaşık 1700 dekarda şeker pancarı üreten 90 çiftçi, şu sıralar arazilerinde yoğun hasat mesaisi yapıyor. Günün erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan üreticiler, ilk olarak traktör desteğiyle yüzlerce dönüm alana ekili pancarları topraktan söküyor.

        Pancarları römorklara yükleyen köylüler, daha sonra bir araya istifledikleri ürünleri bıçak yardımıyla otlarından temizliyor. Gerekli işlemlerin ardından üreticilerce tırlara yüklenen pancarlar, işlenmek üzere Elazığ Şeker Fabrikasına taşınıyor.

        - "Modern sulama sayesinde ürün çeşitliliği arttı"

        Üreticilerden Hakan Kaylı, AA muhabirine, yıllardır tarımla uğraşarak geçimini sağladığını söyledi.

        Yaklaşık 1000 dönüm arazisinin bulunduğunu belirten Kaylı, yöre halkının genel olarak kuru tarımla ilgilendiğini dile getirdi.

        Modern sulama sistemleri sayesinde ürün çeşitliliğinin arttığını anlatan Kaylı, "Şeker pancarı ekimi şubat ayında başlar ve o zaman tarlalar hazırlanır. Nisan ve mayıs ayı aralığında da pancar tohumları toprakla buluşturulur. Şeker pancarını ton olarak satıyoruz ve yüzde 15 şeker oranı gelirse 1700 lira taban fiyatımız var. Eğer yüzde 16 ile yüzde 18 şeker oranı çıkarsa tonda 80 ila 140 lira arasında fiyatlarımız yükseliyor." dedi.

        Köylülerden Saniye Polat da yaklaşık 50 yıldır hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerle uğraştığını anlattı.

        Tarlada çalışmanın zor olduğunu belirten Polat, "Pancar ekimi bahar aylarında başlıyor. Tohum ekiyoruz, suluyoruz, büyütüyoruz ve en son da güzün hasadını yapıyoruz. Sabah saat 5 gibi tarlaya geliyoruz ve akşama kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de binlerce yıllık tarihe ışık tutan "Gelin Odaları" turizme kazand...
        Tunceli'de binlerce yıllık tarihe ışık tutan "Gelin Odaları" turizme kazand...
        Tunceli'deki tarihi 'Gelin odaları', turizme kazandırılacak
        Tunceli'deki tarihi 'Gelin odaları', turizme kazandırılacak
        Sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde 2 bin rakımda dünya şampiyonasına hazırlı...
        Sonbaharın renk cümbüşü eşliğinde 2 bin rakımda dünya şampiyonasına hazırlı...
        Tunceli'de hız ihlalinden 403 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten mene...
        Tunceli'de hız ihlalinden 403 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten mene...
        Tunceli'de kaçakçılık denetiminde bandrolsüz ürün ve silah ele geçirildi
        Tunceli'de kaçakçılık denetiminde bandrolsüz ürün ve silah ele geçirildi
        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köylerde incelemelerde bulundu
        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köylerde incelemelerde bulundu