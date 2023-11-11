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        Güz renklerine bürünen Salördek ormanları turizme katkı sağlıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de, Fırat Kalkınma Ajansınca oluşturulan 21 gezi rotasında yer alan Pülümür ilçesindeki Salördek ormanları doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:16
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        Güz renklerine bürünen Salördek ormanları turizme katkı sağlıyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de, Fırat Kalkınma Ajansınca oluşturulan 21 gezi rotasında yer alan Pülümür ilçesindeki Salördek ormanları doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

        Tarihi, kültürel ve doğal mekanlarıyla Doğu Anadolu'nun gözde şehirlerinden Tunceli ve 7 ilçesi, bu değerleriyle turizm potansiyelini sürekli artırıyor.

        Pülümür ilçesindeki Salördek ormanları da sahip olduğu el değmemiş güzellikleriyle sonbahar aylarında turizme canlılık katıyor.

        Fırat Kalkınma Ajansının hazırladığı "Fırat Yolu Tunceli Etabı" projesi ile kentteki 21 gezi rotasından biri olan ormanlar, şu sıralar çevre il ve civar ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Günübirlik turlarla rotalarını Salördek ormanlarına çeviren gezi grupları ve yöre sakinleri, araçlarla Pülümür Vadisi'nden geçerek Kırmızıköprü köyüne geliyor.

        Buradaki tesislerde bir süre mola veren doğaseverler, daha sonra tekrar yolculuklarına devam ederek Salördek ormanlarının girişine ulaşıyor.

        Ormanlarda yaya hareket eden doğa tutkunları, yaklaşık 15 kilometrelik parkurda gezinti yaparak bazı yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı da buluyor.

        Güz renklerinin hakim olduğu ormanlardaki şelaleleri de gezen misafirler, manzara fotoğrafları çekip belirlenen alanlarda piknik yapıyor.

        Doğaseverlerden Diren Atan, AA muhabirine, her yıl sonbaharda Pülümür'e gezmeye geldiğini söyledi.

        Salördek ormanlarına hayran kaldığını belirten Atan, "Pülümür Vadisi'nden geçerken doğanın bütün renklerini ve güzelliklerini görebiliyoruz. Memleketimiz çok güzel, değerini ve kıymetini biliyoruz. Salördek ormanlarına geldiğimizde genellikle bir yere oturup manzarayı seyrediyoruz ya da alanlarda gezinti yapıp yaprakların renklerini nasıl değiştirdiğini izleme çalışıyoruz. Ağaç çeşitlerine bakıp doğayla bütünleşiyoruz." dedi.

        - "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum"

        Necla Beyaz da yaklaşık bir yıldır Tunceli'de yaşadığını ve keşfedemediği birçok yerin olduğunu anlattı.

        Her fırsatta gezi turlarına katılmaya çalıştığını aktaran Beyaz, "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Doğada gezerken buzul göllere, şelalelere ya da yabani hayvanlara denk gelebiliyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli şeyler." ifadesini kullandı.

        Fotoğrafçı Hüseyin Narin de kentin doğa ve tarihi güzellikleriyle öne çıktığını, bu kentte yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Bir grup ile Salördek ormanlarına geldiklerini söyleyen Narin, "Burası sonbaharda muazzam renklere bürünüyor. Doğanın bütün renklerini görebiliyoruz ve son yıllarda bu ormanlara geziler düzenlenmeye başlandı. Çevre illerden ve il merkezinden buraya misafirler geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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