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        Tunceli'de suçüstü yakalanan avcılara 308 bin 758 lira ceza kesildi

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi ve domuz avlayan 2 kişiye 308 bin 758 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:05
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        Tunceli'de suçüstü yakalanan avcılara 308 bin 758 lira ceza kesildi
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi ve domuz avlayan 2 kişiye 308 bin 758 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

        Belirli aralıklarla arazide denetim yapan ekipler, Pülümür ilçesi kırsalında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarını aldı.

        Araçlarla bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avcıları suçüstü yakaladı.

        Kaçak avcılar hakkında "kara avcılığına muhalefet" suçundan 308 bin 758 lira ceza uygulandı.

        Ekiplerce avda kullanılan tüfek ile ölü yaban keçisi ve domuza el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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