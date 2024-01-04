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        Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor

        Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçeleri ile Erzincan'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:34
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        Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor
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        Tunceli’nin Ovacık ve Pülümür ilçeleri ile Erzincan'da kar yağışı etkili oldu.

        Ovacık ve Pülümür’de bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla ilçelerdeki cadde ve sokaklar ile park halindeki araçların üzeri beyaza büründü.

        Vatandaşlar, evlerinin çatılarında ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

        Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ilçelerdeki ana caddeler ile köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Öte yandan, Tunceli-Ovacık ve Pülümür-Erzincan kara yollarında zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        - Erzincan

        Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor.

        Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan bölge trafik ekipleri, sürücüleri zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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