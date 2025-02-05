Çemişgezek Belediyesinden temizlik seferberliği

Ekipler, yollardaki çamur, çakıl ve moloz birikintilerini de temizleyip peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, belirli aralıklarla sahaya çıkarak sokak aralarına ve boş arazilere atılan çöpleri topluyor.

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in talimatları doğrultusunda, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar sürüyor.

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