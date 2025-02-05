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        Çemişgezek Belediyesinden temizlik seferberliği

        Çemişgezek ilçesinde ekipler, çevre bilinci oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:03
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        Çemişgezek Belediyesinden temizlik seferberliği
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        Çemişgezek ilçesinde ekipler, çevre bilinci oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattı.

        Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in talimatları doğrultusunda, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda belediye ekipleri, belirli aralıklarla sahaya çıkarak sokak aralarına ve boş arazilere atılan çöpleri topluyor.

        Ekipler, yollardaki çamur, çakıl ve moloz birikintilerini de temizleyip peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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