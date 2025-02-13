Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentteki 201 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
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