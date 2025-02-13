Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentteki 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"

        Benzer Haberler

        Karla kaplanan Munzur Vadisi ve çevresindeki ovalar dronla görüntülendi
        Karla kaplanan Munzur Vadisi ve çevresindeki ovalar dronla görüntülendi
        Çemişgezek Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği
        Çemişgezek Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği
        GÜNCELLEME - Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüphe...
        GÜNCELLEME - Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüphe...
        Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi
        Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi
        Çemişgezek'te madde bağımlılığı semineri düzenlendi
        Çemişgezek'te madde bağımlılığı semineri düzenlendi