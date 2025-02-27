Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de üniversite öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencileri, yaban hayvanları için dağlık alana yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de üniversite öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        ABONE OL

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencileri, yaban hayvanları için dağlık alana yem bıraktı.

        Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu tarafından, ilçede kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda öğrenciler, akademisyenler eşliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin koordinesinde, hazırladıkları yemleri ilçenin bazı noktalarına taşıdı.

        Öğrenciler, daha sonra torbalardan çıkardıkları yonca ve buğdayları, yaban keçileri, keklikler ve diğer kuşlar için doğaya bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 2 dağcı gezi rotası belirlemek için karlı arazide 13 kilometre y...
        Tunceli'de 2 dağcı gezi rotası belirlemek için karlı arazide 13 kilometre y...
        Tunceli'de ekiplerin karla zorlu mücadelesi
        Tunceli'de ekiplerin karla zorlu mücadelesi
        Nesli tehlike altındaki vaşaklar Tunceli'nin karlı dağlarında görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki vaşaklar Tunceli'nin karlı dağlarında görüntülendi
        Tunceli merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutukl...
        Tunceli merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i tutukl...
        Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu: 1 tutuklama
        Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu: 1 tutuklama
        Munzur Vadisi Milli Parkı'na inen dağ keçileri, dron kamerasında
        Munzur Vadisi Milli Parkı'na inen dağ keçileri, dron kamerasında