Tunceli'de üniversite öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencileri, yaban hayvanları için dağlık alana yem bıraktı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencileri, yaban hayvanları için dağlık alana yem bıraktı.
Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu tarafından, ilçede kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda öğrenciler, akademisyenler eşliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin koordinesinde, hazırladıkları yemleri ilçenin bazı noktalarına taşıdı.
Öğrenciler, daha sonra torbalardan çıkardıkları yonca ve buğdayları, yaban keçileri, keklikler ve diğer kuşlar için doğaya bıraktı.
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