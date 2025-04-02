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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:21
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bazı temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal tarafından Mazgirt ilçesindeki Elmalık Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda karşılandı.

        Burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaşan Aktaş, daha sonra beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek Mazgirt Elti Hatun Camisi ve Türbesi'ni gezdi.

        Aktaş, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra, Uzunçayır 2. Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile kent merkezindeki Munzur Üniversitesi Polis Uygulama Noktası ve Polis Özel Harekat K4 Kulesi'ni ziyaret etti.

        Daha sonra Tunceli Belediyesi Köpek Barınağı'nda da incelemelerde bulunan Aktaş, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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