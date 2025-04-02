İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal tarafından Mazgirt ilçesindeki Elmalık Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda karşılandı.

Burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaşan Aktaş, daha sonra beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek Mazgirt Elti Hatun Camisi ve Türbesi'ni gezdi.

Aktaş, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra, Uzunçayır 2. Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile kent merkezindeki Munzur Üniversitesi Polis Uygulama Noktası ve Polis Özel Harekat K4 Kulesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Tunceli Belediyesi Köpek Barınağı'nda da incelemelerde bulunan Aktaş, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.