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        Tunceli merkezli operasyonda sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:28
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        Tunceli merkezli operasyonda sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bungalov rezervasyonu yapan kişinin "kapora" ve "sigorta ücreti" alınarak dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit edilen zanlıların Tunceli, Mardin ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.T, C.Ö, A.S, M.Ş, B.Ş, Ö.B. ve M.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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