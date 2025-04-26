Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek çekti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek sporu yaptı.

Munzur Kürek, Kano, Su Sporları ve Yelken Sporu Kulübü tarafından Tunceli'de kürek sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu da Munzur ve Pülümür çaylarının oluşturduğu Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Görüşme sonrası Tekbıyıkoğlu, kürek sporunu deneyimlemek üzere aralarında Kulüp Başkanı Nesrin Söylemez'in de bulunduğu 4 kişiyle tekneye binip baraj gölüne açıldı.

Yaklaşık 15 kilometre boyunca kürek çeken Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, parkuru tamamladıktan sonra kıyıya çıktı.

Nesrin Söylemez, AA muhabirine, kentte kürek sporunun yaygınlaştırılması ve sporcu yetiştirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.