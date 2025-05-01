Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü
Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Hastanenin acil servis bölümünde, vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.
Duman nedeniyle bazı hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.