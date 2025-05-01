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        Tunceli'de şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi

        Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki bazı evlerin çatıları hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:37
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        Tunceli'de şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi
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        Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki bazı evlerin çatıları hasar gördü.

        Kent genelinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile Nazımiye ve Mazgirt ilçelerindeki bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

        İhbar üzerine bölgelere giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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