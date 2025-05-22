Tunceli'de kayalıklardan düşen yaralı kadını ekipler kurtardı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Sarıtaş köyü kırsalına arkadaşlarıyla gezmeye giden bir kadın, patikada yürürken dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine, bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden alıp köyde bekletilen ambulansa getirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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