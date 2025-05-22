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        Tunceli'de kayalıklardan düşen yaralı kadını ekipler kurtardı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:56 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:56
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        Tunceli'de kayalıklardan düşen yaralı kadını ekipler kurtardı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Sarıtaş köyü kırsalına arkadaşlarıyla gezmeye giden bir kadın, patikada yürürken dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine, bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralı kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden alıp köyde bekletilen ambulansa getirdi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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