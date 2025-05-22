Tunceli'nin lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" programında tanıtıldı

Tunceli'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tunceli Müzesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, kentin yemekleri ve tescilli ürünleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kentin yöresel lezzetlerinden zerfet, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik kavurması, şir, bişi, dut tatlısı ve niyaz sergilendi.

Stantları gezen katılımcılar, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan tarifleriyle ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe, Vali Vekili Ertuğrul Aslan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Melih Melik Kara, Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Müze Müdürü Kenan Öncel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.