Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Ekiplerce yapılan incelemede Y.S. ve D.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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