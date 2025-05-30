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        Tunceli'de boğazına yemek kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:53
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        Tunceli'de boğazına yemek kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Sarıbalta Köyü İlkokulunda eğitim gören 5 yaşındaki A.H.Y'nin boğazına yemek kaçtı.

        A.H.Y'nin nefes almakta zorlandığını fark eden okulun temizlik görevlisi, çocuğu kucağına alarak koridorda koşmaya başladı.

        Bu sırada durumu gören okul müdürü Oğuzhan Celayir, uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun boğazındaki yemeğin çıkmasını sağladı.

        Celayir'in öğrencisine müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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