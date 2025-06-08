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        Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı

        Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:15 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:15
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        Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı
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        Tunceli’de kayalıklarda mahsur kalan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kentteki Pilvenk Şelalesi’ne arkadaşlarıyla gezmeye giden 22 yaşındaki Veysel K. tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

        Ekipler, kurdukları ip düzeneğiyle kayalıklara tırmanarak Veysel K’yi 15 metre yükseklikten aşağıya indirdi.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarılan Veysel K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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