Tunceli'de bazı köy yolları sıcak asfaltla yenilenmeye başlandı

Yetkililerden bilgi alan Aygöl, köylülerle bir araya gelip talep ve sorunları dinledi.

Vali Aygöl de beraberindeki Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman ile çalışmaların yürütüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu.

Özellikle Mazgirt ilçesinde çalışmalara ağırlık veren ekipler, iş makineleri desteğinde Göktepe, Danaburan, Yazeli, Ağaçardı, Alanyazı ve Bulgurcular köylerinden geçen grup köy yoluna sıcak asfalt serimi yapıyor.

Tunceli'de bazı köylerin yolları sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı hale getiriliyor.

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