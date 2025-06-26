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        Tunceli'de bazı köy yolları sıcak asfaltla yenilenmeye başlandı

        Tunceli'de bazı köylerin yolları sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:08
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        Tunceli'de bazı köy yolları sıcak asfaltla yenilenmeye başlandı
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        Tunceli'de bazı köylerin yolları sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı hale getiriliyor.

        Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün koordinesinde köylere ulaşımın kolaylaştırılması için projeler hayata geçiriliyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezi ve 7 ilçedeki köy yollarının yenilemek amacıyla çalışma başlattı.

        Özellikle Mazgirt ilçesinde çalışmalara ağırlık veren ekipler, iş makineleri desteğinde Göktepe, Danaburan, Yazeli, Ağaçardı, Alanyazı ve Bulgurcular köylerinden geçen grup köy yoluna sıcak asfalt serimi yapıyor.

        Vali Aygöl de beraberindeki Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman ile çalışmaların yürütüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Aygöl, köylülerle bir araya gelip talep ve sorunları dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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