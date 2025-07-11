AFAD ekipleriyle omuz omuza veren gönüllüler Tunceli'deki vakalarda hayat kurtarıyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden aldıkları eğitimlerle vakalara müdahale edip hayat kurtarmada önemli görev üstleniyor.

Deprem kuşağında yer alan kentte, Valilik ve Tunceli AFAD tarafından vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Kentte arama kurtarma faaliyetlerine katılmak isteyen bazı gönüllüler de AFAD koordinesinde kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor.

Bölgenin dağlık yapısı da göz önünde bulundurularak planlanan eğitimler, akarsu, dağ ve ormanlık alanlarda teorik ya da uygulamalı olarak sürdürülüyor.

Sahadaki eğitimlere katılan gönüllüler, suda arama kurtarma, sedyeyle tahliye, kaya tırmanışı, bot kullanımı, çadır kurma, enkazda arama kurtarma ve ipli sistemlerle iniş-çıkış gibi konularda beceri kazanıyor.

- Profesyonel ekiplere destek oluyorlar

Bu eğitimlerle gönüllüler, olası afet ve acil durumlarında profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgilerle donanıp sahada hayat kurtarmaya odaklanıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün talimatları doğrultusunda ve İl Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde eğitimler düzenlediklerini belirten Aydoğdu, "AFAD gönüllülerimiz bütün çağrılarımıza hızlıca cevap veriyor. Bizimle birlikte su ve dağ vakalarının yanı sıra trafik kazalarında görev alıyorlar. Böyle olunca da bizim vakalara müdahale gücümüz artırıyor. İlimizde faaliyet yürüten Munzur Arama Kurtarma ve MEB AKUB ekipleri de sürekli sahaya çıkıp bizlere destek sağlıyorlar." dedi.

Sürekli göreve hazır halde bekleyen gönüllüler, belirli aralıklarla da Ovacık ilçesindeki Munzur ve Mercan dağlarının eteklerinde afet farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor.

Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllüleri de yıllardır AFAD ekipleriyle omuz omuza verip suda boğulma, dağda kaybolma, yangın ve trafik kazası gibi vakalara müdahale ediyor.

"Şehrimizde depremin dışında doğada bir sürü afet durumu yaşanıyor ve bunlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizim şanslı olduğumuz bir noktada şudur ki ilimiz bu konularda biraz daha bilinçlendi. Duyarlı bir toplumun içerisinde sivil toplum örgütüyüz. Valilik ve Tunceli AFAD yönlendirmeler yaparak eğitimlere katkı sunuyor, destek oluyor."

MUDAK Proje Koordinatörü Mehmet Bidav ise kentte Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Kentte 3 bine yakın AFAD gönüllüsü olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Bunlardan 1600'ü aktif olarak vakalara katılabilecek eğitimlerin hepsini almış durumdalar. Yine jandarma, polis arama kurtarma ve diğer kamu kurumlarında oluşturduğumuz gönüllülerle de bölgemizde ve çevremizde yaşanacak tüm afetlere hızlı ve etkin müdahale etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duygu Turan da 4 yıldır AFAD gönüllüsü ve MUDAK üyesi olarak vakalarda görev aldığını dile getirdi.

Eğitimler sayesinde sahada önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Turan, "Belirli aralıklarla doğada arama kurtarma ve dağcılık eğitimlerimiz oluyor. Bugün de Mercan Vadisi'ne gelip kaya tırmanışı, boulder ve tap-rap gibi derslerimiz oldu. Aynı zamanda dağın zirvesinden ipli iniş yaptık." diye konuştu.

Emir Güler de 7 gün 24 saat esasına göre şehirdeki tüm vakalara MUDAK bünyesinde katıldığını, bir insanın hayatını kurtarmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.