Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tunceli'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 23:16 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Mazgirt'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Tunceli'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Tunceli'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        Pülümür Nehri'nde akıntıyla sürüklenen 2 arkadaştan 1'i boğuldu
        Pülümür Nehri'nde akıntıyla sürüklenen 2 arkadaştan 1'i boğuldu
        Tunceli Valisi Aygöl'den çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına tatlı ikramı...
        Tunceli Valisi Aygöl'den çiğ köfte vermeyi unuttuğu korumasına tatlı ikramı...
        Vali, ikram ettiği marula çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna tatlı ı...
        Vali, ikram ettiği marula çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna tatlı ı...
        Tunceli Valisi'nin korumasına marul verip içine çiğ köfte koymayı unuttuğu...
        Tunceli Valisi'nin korumasına marul verip içine çiğ köfte koymayı unuttuğu...