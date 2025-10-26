Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Tunceli'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:09
        Tunceli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Tunceli'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen aracı Pah Köprüsü mevkisinde durdurdu.

        Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğe gizlenmiş 7 parça halinde toplam 3 kilo 737 gram esrar ele geçirdi.

        Otomobildeki B.A. ve A.Y. gözaltına alındı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

