Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
