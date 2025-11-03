Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 22:21 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:21
        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

