Ulukale köyündeki katliamın 26'ncı yılı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulukale köyündeki katliamın 26'ncı yılı

İHA

Ulukale köyündeki katliamın 26'ncı yılı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünün 26 yıl önce bugün teröristler tarafından yakılması ve şehitler verilmesi unutulmadı.
9 Eylül 1994 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yakılan ve 13 şehidin verildiği Ulukale köyüne, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ziyaret gerçekleştirdi. Şehitler anıtına giderek dua eden Kaymakam Güder, pandemi kurallarını gözeterek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanına toplanan çocuklara oyuncak dağıtan Güder, onlarla sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Köyün yeni yerleşim yerindeki görüşmelerinin ardından, bölücü terör örgütü tarafından yakılan eski köyün yerini de ziyaret eden Güder, incelemelerde bulundu.
Kaymakam Güder yaptığı açıklamada, “Bu gün acı ve hüznün birleştiği yüreklerin yandığı Ulukale köyü katliamının yıl dönümündeyiz. Tarihler 9 Eylül 1994’ü gösterdiğinde bir akşam vakti hain, hainliğini kalleşliğini bir kez daha göstermişti. Bir grup vatan haini PKK terör örgütü militanı kanlı eylemlerine bir yenisini ekliyordu. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı demeden köylüleri meydanda toplamış, rastgele ateş açarak masum vatandaşlarımızı ailelerinin gözü önünde şehit etmişler, köyü, köy camisini ateşe vererek adeta bir vahşet gerçekleştirmişlerdi. Terör alçak yüzünü bir kez daha gözler önüne sermişti. Bugün bu büyük acı hepimizin yüreğini kanatmaya devam ediyor. Bu aziz vatanın kutsal toprakları üzerinde gözü olan ve illegal hedeflerine alçakça saldırılarla tuzaklarla korku ve sindirme politikaları güderek ulaşmaya çalışan alçaklar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar" dedi.
Güder, "Dün Ulukale köyümüzde ve kutsal vatanımızın dört bir yanında alçakça saldırılarla vatan sevdalısı bu aziz milleti yıldırmaya çalışanlar, 15 Temmuz’da ülkeyi karanlığa gömmek isteyenler bilsinler ki bu milletin her bir evladı namusu saydığı, en kutsalı kabul ettiği vatanı uğruna bir an dahi düşünmeden canını vermeye hazırdır. Onların hain planları, arkalarına aldıkları karanlık güçler asla hedefe ulaşamayacaktır. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde hain güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı her daim dimdik ayakta olacak, karanlık güçlerle kararlı mücadelesini sürdürecektir.Tarihe derin yaralardan biri olarak geçen Ulukale Köyü katliamında şehadete erişen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanede oyuna 28 bin TL Covid-19 cezası
YEREL HABERLER Kahvehanede oyuna 28 bin TL Covid-19 cezası
Munzur Üniversitesi, uzaktan eğitim kararı aldı
YEREL HABERLER Munzur Üniversitesi, uzaktan eğitim kararı aldı
Tunceli Vali Yardımcısı ve Mazgirt Kaymakamı görevden alındı
YEREL HABERLER Tunceli Vali Yardımcısı ve Mazgirt Kaymakamı görevden ...
Gülistan Doku'nun ailesi, oturma eylemi başlattı
YEREL HABERLER Gülistan Doku'nun ailesi, oturma eylemi başlattı
Tunceli'de vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X