Tunceli Ağız Diş Sağlığı Merkezi dijital hastane olarak tescillendi

Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Uluslararası HİMMS OEMRAM 6 seviyesinde dijital hastane unvanı alarak, ülkedeki sayılı hastaneler arasında yerini aldı.

Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, HİMMS Türkiye ekibi tarafından 24 Mart Perşembe günü yapılan validasyon süreçlerini başarı ile tamamlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden sonra dijital hastane unvanını alan ikinci hastane oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Bengü Demirdaş, "Uluslararası kabul görmüş bir hastane örneği olan dijital hastane kavramı bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışanlar yararına kullanıldığı bir hastane örneği öngörmekte olup, idari, mali ve tıbbi süreçlerde de bilişim teknolojilerinin kullanıldığı her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleri ile birlikte entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların 'Teletıp' ve 'Mobil Tıp' uygulamalarıyla hastane içinden ve dışından veri alışverişinde bulunabildiği bir hastaneye kadar geniş bir çerçevede tanımlanabilir” dedi.

"Neden dijital hastane" sorusunu da yanıtlayan Demirdaş, "Çağın gerekliliği olarak tıbbi süreçlerin dijital olarak takip edilmesi elzem haline gelmiştir. Çekilen röntgen görüntülerinden hekimlere tıbbi anlamda asistan görevi gören karar destek sistemlerine kadar, vatandaşların kişisel sağlık bilgilerine enabız ile ulaşmasından koruyucu uygulamaların geliştirilmesine kadar bütün sağlık alanlarında dijitalleşmeye geçilmektedir. Bu sayede kağıt kullanımında yüzde 95 oranında azalma olduğu görülmüş, sağlık çalışanlarının zamandan kazanımı, doğru ve kesin bilgiye ulaşma, doğru tanı ve tedavi uygulamaları gibi kazanımların yanı sıra hastaların hastane içerisinde çok zaman kaybetmeden her türlü tanı, tedavi ve teşhis işlemleri yapılabilmektedir. Kurum olarak dijitalleşme süreçlerinin yüzde 70’ini halihazırda yapmış olduğumuz teknolojik çalışmaların farkına vararak, mevcut alt yapı ve çalışmalarımızla geriye kalan diğer eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayıp dijital hastane olduğumuzu uluslararası bir kuruluş tarafından tescillemiş olduk” diye konuştu.

Sistemin geçmişine ilişkin de bilgi veren Başhekim Demirdaş, “HIMSS 1961 yılında kurulmuş, Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedefler. HIMSS, kendine başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirerek geldikleri seviyeyi tespit etmek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modelini kullanmakta ve dijital süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış olan hastaneleri ise ödüllendirmektedir" diye konuştu.

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