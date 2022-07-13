Tunceli’de Bixi ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği kaydedil. Açıklamada, ''1 sığınak içerisinde bir adet bixi makinalı tüfek, 297 adet bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.