Tunceli’de Bixi ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 bixi makineli tüfek, bixi mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği kaydedil. Açıklamada, ''1 sığınak içerisinde bir adet bixi makinalı tüfek, 297 adet bixi mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.