        Tunceli Valiliğinden Ovacık'taki "mahsuruz" paylaşımlarına yalanlama geldi

        Tunceli Valiliğinden Ovacık'taki "mahsuruz" paylaşımlarına yalanlama geldi

        Tunceli Valiliği, Arslandoğmuş'ta olumsuz yaşam koşullarına dair sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ekiplerin ulaştığı yapıda elektrik ve internet bulunduğunu, acil bir durum tespit edilmediğini açıkladı. Yapının imara aykırı olduğunu belirten Valilik, hukuki süreç başlattığını ve asılsız ihbarların kamu kaynaklarını aksattığını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:09 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:09
        Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Ovacık ilçesine bağlı Arslandoğmuş köyünde olumsuz yaşam koşullarına ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş köyü. Acil yardım talep ediyoruz." şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

        Konuyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu aktarılan açıklamada, "112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Ekiplerin dün eve ulaştığı ve yerinde inceleme yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu yerin yol ağımız dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmi kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu, milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

        Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlar, gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmamızı geciktirmekte, kamu kaynaklarının ve ekiplerimizin zamanının etkin ve verimli kullanılmasını olumsuz etkilemektedir. Bu tür vakalarla vatandaşların insani ve merhamet duygularını etkileyerek millette umutsuzluk oluşturmayı hedefleyen, yalnızca olumsuz bir algı yaratmak, eksiklik ve kusur varmış gibi göstererek kamuoyunu yönlendirmek isteyen kimi şer odaklarının amaçlarına bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet edildiği hususu da göz ardı edilmemelidir."

        Açıklamada, vatandaşlardan yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmaları, paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmaları istendi.

        Yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. (AA)

        #Tunceli Valiliği
        #haberler
