Tunceli Valiliğinden Ovacık’taki “mahsuruz” paylaşımlarına yalanlama geldi

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Ovacık ilçesine bağlı Arslandoğmuş köyünde olumsuz yaşam koşullarına ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş köyü. Acil yardım talep ediyoruz." şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğu aktarılan açıklamada, "112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır." ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Ekiplerin dün eve ulaştığı ve yerinde inceleme yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu yerin yol ağımız dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmi kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu, milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.