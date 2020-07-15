AA

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın, Cumhurbaşkanı Kays Saide istifasını sunduğu belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan İlyas el-Fahfah'tan istifasını istediği aktarılmıştı.

Tunus basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği ifade edilmişti.

Basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Said, görüşmede Başbakan Fahfah'ın istifasını sunmasını istemişti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı aldığı belirtilmişti.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.

Tunus Anayasası'na göre, hükümetten güvenoyunun çekilebilmesi için 217 sandalyeli Meclisten 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.